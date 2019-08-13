МВД: виновник смертельного ДТП на Малышева был трезв и не употреблял наркотики

Свердловская полиция огласила результаты анализов водителя Kia Rio 23-летнего Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева ранним утром 4 августа. Авария унесла жизни двух молодых людей – таксиста и его пассажира, который ехал из аэропорта. Экспертиза показала, что в крови Васильева, который ехал с бурной вечеринки, не было следов алкоголя и наркотиков. Также в полиции опровергли версию, что машина Kia была угнана.

Владимир Васильев был допрошен сегодня в ГСУ МВД по Свердловской области сотрудниками полиции из специализированного отдела по расследованию ДТП. На допрос он пришел в назначенное время, со своим адвокатом. Подробности рассказал РИА «Новый День» руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

«Допрос длился порядка двух часов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После завершения следственных действий его отправили под конвоем в ИВС УМВД по городу Екатеринбург на Фрунзе, 74, где он и будет содержаться под стражей.

Сотрудники полиции намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время собранные материалы будут представлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Кроме того, сотрудникам полиции пришли официальные результаты экспертизы, проведенные на основе исследования мочи и крови подозреваемого после ДТП, на предмет обнаружения в его крови наркотических веществ или алкоголя. Экспертиза показала отрицательный результат.

Также отмечу, что ранее опубликованные СМИ сведения якобы об угоне машины, не нашли подтверждения. Это заключение основано на том, что подозреваемый в числе немногих на этой вечеринке не употреблял никаких препаратов и веществ. Он отправился на автомобиле для того, чтобы приобрести необходимое для продолжения веселья.

В ходе сегодняшнего визита в полицию гражданин Васильев попросил прощения у всех родных погибших, кому причинил горе и страдания, и заверил, что приложит все усилия, чтобы искупить свою вину и погасить ущерб», – прокомментировал Горелых.

Результаты экспертизы, в которой усомнились многие, кто следит за историей страшного ДТП, «Новому Дню» прокомментировал главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Те, кто не поверили экспертам, ссылаются на видеозапись, сделанную очевидцем смертельной аварии, – на ней мужчина снял водителя Kia, который находился явно в неадекватном состоянии. «На видео действительно кажется, что он находится в состоянии измененного сознания, под действием алкоголя или психоактивных веществ. Но это может быть и следствием травматического шока – он не чувствует боли, но при этом и неадекватен. Это такой защитный механизм, иначе человек от боли может умереть. Так что только по видео утверждать, что он находится под действием каких-то веществ, невозможно», – добавил собеседник агентства.

По его словам, оснований не доверять результатам экспертизы нет. Она проводится с помощью высокоточного и высокочувствительного оборудования, так что если в крови, сданной на анализ, были какие-то запрещенные вещества, их бы определили с вероятностью 100%.

Нужно напомнить, что процедура забора материала для анализов на наркотики или алкоголь регламентирована приказами Минздрава РФ № 933 Н. В частности, в документе сказано, что «процедура отбора в кабинете медицинского освидетельствования проводится под наблюдением персонала». Однако кровь и мочу для анализов у Васильева отбирали не в спецкабинете, в какие обычно привозят сотрудники ГИБДД участников ДТП, а в больнице, куда он был доставлен с травмами.

Жуткая авария, в которой обвиняется Васильев, случилась около 6 часов утра 4 августа рядом с ТЦ «Алатырь». Автомобиль Kia Rio на большой скорости по касательной задел SsangYong, а затем врезался в «Ладу», которая в этот момент стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Они погибли на месте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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