Источник: готовы результаты повторной экспертизы анализов виновника ДТП на Малышева

Лаборатория в Челябинске завершила исследование материалов водителя KIA Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. Как сообщил собственный источник «Нового Дня», результат комплексного анализа такой же, как и прежде, – тот, чьи пробы проверяли эксперты, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако инсайдер не знает, проводилось ли генетическое исследование материалов, чтобы установить, действительно ли к анализу были представлены пробы того самого Васильева, а не кого-то еще.

Напомним, ранее пробы проверяли врачи в Екатеринбурге – медосвидетельствование проходило в городской больницы № 24. Исследование не нашло в пробах никаких запрещенных веществ или алкоголя. Однако результаты этого анализа были поставлены под сомнение, поскольку на видео, снятом очевидцем жуткой аварии, Васильев находился в явно неадекватном состоянии. С другой стороны, эксперты уточнили, что это могло быть следствием шока.

ДТП случилось ранним утром, в воскресенье, 4 августа этого года, в центре Екатеринбурга. KIA Rio летела по Малышева в сторону Московской со стороны Шейнкмана. На перекрестке машина по касательной задела SsangYong, а после влетела «Ладу», которая стояла на красный сигнал светофора на этом же перекрестке. Отечественная машина столкнулась с Toyota, а та с Volkswagen. В результате ДТП водитель «Лады» Александр Трушков, подрабатывающий таксистом, и его пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. У обоих остались семьи с маленькими детьми.

Водителя KIA, который получил травмы в аварии, арестовали до 4 октября – после того, как его выписали из больницы. Во время заседания по избранию меры пресечения он заявил, что «находился в предобморочном состоянии, не осознавал, что происходит».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

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