Следователи проверят, чьи анализы сдал Васильев: подробности дела о смертельном ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Следователи сомневаются, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков после резонансного ДТП на Малышева, принадлежит Владимиру Васильеву. К тому же, он мог пройти экспертизу, которая точно исключила бы содержание наркотиков в его организме, – но отказался. Об этом сегодня на судебном заседании по оспариванию меры пресечения заявил следователь Алексей Кондин.

Васильев отказался от исследования волос и ногтей на наркотики

Как отметил следователь, необходимо выполнить работу по трем направлениям: установить размер ущерба для всех пострадавших, проверить версию обвиняемого об ухудшении самочувствия перед ДТП и подтвердить или опровергнуть нахождение обвиняемого в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в момент ДТП. Были заявлены ходатайства о проведении еще двух экспертиз.

Судья поинтересовалась, что даст проведение молекулярно-генетической экспертизы. «Предметом исследования будет биологическая жидкость, где, как говорят специалисты, может быть обнаружена ДНК человека. Биологическая жидкость, прошу простить, это моча обвиняемого, по которой проводилось химико-токсикологическое исследование. Цель этой экспертизы – если там обнаружится ДНК Васильева, вопрос по обвинению в алкогольном или наркотическом опьянении – по крайней мере, по наркотическому – будет снят на 100 процентов. А вот если там обнаружится ДНК другого лица, тогда появятся вопросы не только к обвиняемому, но и к тем лицам, которые эту мочу отбирали», – заявил Алексей Колдин. Кроме того, он планировал сделать химическую экспертизу, но обвиняемый почему-то от нее отказался.

«Я все-таки рассчитывал, когда писал постановление, что обвиняемый согласится дать образцы волос и образцы ногтей для исследования, поскольку, как говорят специалисты, у людей, употребляющих наркотические средства, в волосах и ногтях могут содержаться следы наркотических средств. Но раз обвиняемый отказался, к сожалению, это обстоятельство таким образом я проверить не могу», – пояснил следователь.

Он же рассказал, что в отношении Васильева было возбуждено второе уголовное дело, владелец KIA Rio, на которой Васильев попал в ДТП, заявил об угоне. Отметим, первоначально, сразу после ДТП, выдвигалась версия об угоне, но потом появилась информация о том, что обвиняемый и хозяин авто были на одной вечеринке и молодой человек одолжил машину, чтобы покататься. Согласно ПДД, передача управления автомобилем человеку в состоянии опьянения грозит лишением прав. Теперь два уголовных дела объединены в одно. Алексей Кондин рассказал, что будет проводиться очная ставка с обвиняемым и владельцем машины.

Жуткую аварию, которая случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь», обсуждал весь город. Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. Первую экспертизу биологической жидкости проводили в Екатеринбурге, она не выявила следы наркотиков или алкоголя, но результаты этого анализа были поставлены под сомнение, поскольку на видео, снятом очевидцем жуткой аварии, Васильев находился в явно неадекватном состоянии. К тому же в акте освидетельствования были указаны неверные дата и время. Повторную экспертизу проводили в Челябинске, она также ничего не выявила.

Васильев должен был находиться под арестом до февраля, но сегодня суд сократил меру пресечения – в СИЗО он пробудет до 12 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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