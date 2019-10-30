«Родные Васильева пытаются сделать так, чтобы он получил условное наказание», – адвокат Александр Шумилов (ВИДЕО)

Адвокат Александр Шумилов поделился со съемочной группой «Нового Дня» подробностями расследования дела о смертельном ДТП, которое произошло в центре Екатеринбурга в начале августа. Теперь, когда стало известно, что анализы на наличие алкоголя и наркотиков за обвиняемого Владимира Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии, возможно, дело заберут у следственного комитета и передадут в МВД, чтобы статью не переквалифицировали на более серьезную. Подробный рассказ адвоката – в видео «Нового Дня».

Адвокат рассказывает об экспертизе в деле Васильева

Накануне вечером Александр Шумилов рассказал агентству, что за Васильева мочу на экспертизу сдавал его отец. Проверить родителя виновника смертельного ДТП на перекрестке Малышева – Московской решили после того, как выяснилось, что за обвиняемого биологическую жидкость сдал кто-то другой. «Возник предполагаемый объект. Отца Васильева добровольно попросили сдать слюну для анализа – он сдал. Назначили экспертизу. Эксперт сравнивал ДНК слюны и мочи, а после дал однозначное заключение, что моча принадлежит отцу Васильева», – рассказывает Шумилов.

Адвокат также предполагает, что в дальнейшем следователь будет выяснять, каким образом вместо мочи Васильева на экспертизе оказалась биологическая жидкость его отца. Кроме того, Александр считает, что подмена анализов дает возможность следствию переквалифицировать дело с ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». на ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

«Когда человека останавливают сотрудники ГИБДД, и автомобилист отказывается от медэкспертизы, либо когда на экспертизу предоставляется не моча, а вода, то врач, который проводит экспертизу, автоматически пишет: «От прохождения экспертизы отказался». Значит, человек признает себя виновным. Здесь то же самое», – объясняет адвокат.

Как рассказал собеседник агентства, есть информация о том, что дело хотят забрать из следственного комитета и передать в МВД. «Родные обвиняемого Васильева пытаются сделать так, чтобы он получил либо условное наказание, либо колонию-поселение. По части 5 статьи 264 УК РФ, из судебной практики, суд дает либо условное, либо колонию-поселение. Там реальный срок редко дают. А вот по части 6 этой же статьи суд уже не может дать условный срок – там от 8 до 15 лет. Поэтому они и хотят, чтобы дело было квалифицировано по пятой части, чтобы дело было передано следователям МВД», – дополняет Шумилов.

Мера пресечения Васильеву

Напомним, 4 августа около 6 часов утра рядом с ТЦ «Алатырь» произошла жуткая авария. Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем жуткой аварии, Васильев находился в явно неадекватном состоянии. Сейчас мужчина находится в СИЗО – пока до 12 декабря.

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