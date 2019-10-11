На виновника смертельного ДТП на Малышева возбудили вторую уголовку

В отношении Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на улице Малышева, возбуждено второе уголовное дело – по ст. 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом стало известно сегодня в зале суда.

Следствие считает, что он угнал машину, чтобы покататься. 2 октября дело было передано в отдел по расследованию особо важных преступлений и объединено с текущим, возбужденным по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Напомним, сегодня в Свердловском облсуде рассматривается апелляция Васильева на решение Ленинского суда о заключении его под стражу до 12 февраля 2020 года, обвиняемый просит отпустить его из СИЗО домой.

ДТП, о котором идет речь, случилось ранним утром, в воскресенье, 4 августа этого года, в центре Екатеринбурга. KIA Rio летела по Малышева в сторону Московской со стороны Шейнкмана. На перекрестке машина по касательной задела SsangYong, а после влетела «Ладу», которая стояла на красный сигнал светофора на этом же перекрестке. Отечественная машина столкнулась с Toyota, а та с Volkswagen. Погибли водитель и пассажир «Лады». По результатам двух экспертиз – повторная проводилась из-за нарушений в первой – следы алкоголя или наркотиков в крови Васильева обнаружены не были, хотя очевидцы говорили о странном поведении водителя после аварии.

Екатеринбург, служба информации

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