Уголовное дело о жутком ДТП на Малышева передали из полиции в СКР

Уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли два человека, изъято из производства ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Свердловской области. Об этом сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что происшествие вызвало значительный общественный резонанс, поэтому в целях тщательной проверки всех версий случившегося по постановлению областного прокурора дело перешло в производство первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

Напомним, ДТП случилось ранним утром, в воскресенье, 4 августа этого года, в центре Екатеринбурга. KIA Rio летела по Малышева в сторону Московской со стороны Шейнкмана. На перекрестке машина по касательной задела SsangYong, а после влетела «Ладу», которая стояла на красный сигнал светофора на этом же перекрестке. Отечественная машина столкнулась с Toyota, а та с Volkswagen. В результате ДТП водитель «Лады» Александр Трушков, подрабатывающий таксистом, и его пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. У обоих остались семьи с маленькими детьми.

Водителя KIA Владимира Васильева, который получил травмы в аварии, арестовали до 4 октября – после того, как его выписали из больницы. Во время заседания по избранию меры пресечения он заявил, что «находился в предобморочном состоянии, не осознавал, что происходит». Его кровь уже дважды проверяли на алкоголь и наркотики, но так ничего и не нашли.

Арест водителя, устроившего жуткое ДТП на Малышева

Екатеринбург, служба информации

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