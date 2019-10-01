Виновник смертельного ДТП на Малышева пробудет в СИЗО до февраля (ФОТО)

Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Владимиру Васильеву, который устроил смертельное ДТП на Малышева в августе этого года.

Сам обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Васильеву избрали иную меру пресечения на время следствия, например, домашний арест. Сторона обвинения же настаивала на том, чтобы молодой человек пробыл в СИЗО еще несколько месяцев.

В итоге суд встал на сторону обвинения. Владимиру Васильеву продлили меру пресечения в виде заключения под стражей до 12 февраля 2020 года.

Напомним, ранее Васильеву было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Жуткую аварию, которая случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь», обсуждал весь город. Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Оба погибли на месте.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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