В центре Екатеринбурга столкнулись сразу 5 автомобилей – погибли 2 человека (ФОТО)

Сегодня возле ТЦ «Алатырь» случилось жуткое ДТП с участием 5 автомобилей.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, в 5:55 автомобиль KIA Rio ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с SsangYong. Затем KIA Rio влетел в автомобиль Lada, который в этот момент стоял на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen.

В результате аварии водитель и пассажир Lada погибли на месте. Еще трое были госпитализированы – водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota. Они доставлены в 24-ю городскую больницу с черепно-мозговыми травмами.

На место выезжали сотрудники МЧС, которые проводили противопожарные мероприятия на месте аварии. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, они провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. Чтобы вытащить пострадавших из салонов, спасателям пришлось использовать специнструмент.

Екатеринбург, служба информации

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