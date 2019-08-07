На водителя KIA, по чьей вине произошло жуткое ДТП на Малышева, возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Владимира Васильева, который 4 августа устроил аварию с участием 5 машин возле ТЦ «Алатырь».

«Сотрудниками специализированного отдела главного следственного управления в отношении гражданина Васильева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Представителями МВД организовано проведение неотложных следственных действий, направленных на установление более точных обстоятельств данного резонансного ДТП», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В рамках статьи молодому человеку грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 4 августа в 5:55. Автомобиль KIA Rio, за рулем которого был Васильев, ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с SsangYong. Затем KIA Rio влетел в автомобиль Lada, который в этот момент стоял на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. В результате аварии водитель (Александр Трушков) и пассажир (Виталий Никифоров) «Лады» погибли на месте.

Екатеринбург, служба информации

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