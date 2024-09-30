Сын полковника Росгвардии Васильев, виновный в смерти двух мужчин, снова пробует выйти по УДО

Суд Нижнего Тагила в ноябре рассмотрит прошение сына экс-полковника Росгвардии Владимира Васильева об условно-досрочном освобождении. Данные есть в картотеке суда.

Васильев на бешеной скорости промчался на красный свет по улице Малышева в 2019 году, спровоцировав смертельное ДТП. Тогда в аварии погибли двое мужчин, у обоих остались семьи с детьми. Сам он практически не пострадал, очевидцы страшной аварии отмечали, что он был в невменяемом состоянии. Экспертиза, впрочем, ничего не показала – позднее стало известно, что мочу за виновника ДТП сдал его отец Андрей Васильев (возбуждать уголовное дело по этому факту отказались, т.к. он укрывал от преступления близкого родственника). В итоге суд сначала приговорил Васильева-младшего к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима, но после повторного рассмотрения приговор поменяли – 8 лет и 11 месяцев колонии.

С прошлого года Васильев, который отсидел всего пару лет, предпринимает попытки выйти на свободу. Суд в Чувашии даже удовлетворил его прошение, но позднее вышестоящая инстанция отправила дело на пересмотр. В итоге Васильев оказался в исправцентре в Нижнем Тагиле, где и пытается снова выйти на свободу.

Отметим, один из бывших товарищей Васильева, у которого он собственно и взял машину, на которой совершил преступление, пытался доказать в суде, что сын росвгардейца угнал автомобиль и что ему напрасно смягчили наказание, однако после нескольких рассмотрений Кассационный суд в Челябинске поставил точку в споре, признав Васильева невиновным в угоне.

Екатеринбург, Елена Сычева

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