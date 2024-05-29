Виновнику смертельной аварии у «Алатыря» Владимиру Васильеву отказали в УДО

Верховный суд Чувашии отменил решение об условно-досрочном освобождении сына полковника Росгвардии, погубившего двух человек в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. В марте Алатырский районный суд отпустил на свободу Владимира Васильева, но прокуратура обжаловала это постановление.

Резонансное ДТП случилось в августе 2019 года у ТЦ «Алатырь». Васильев был за рулем чужого автомобиля и на высокой скорости протаранил две машины, которые стояли на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. В ДТП погибли два человека – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Сразу после аварии очевидцы засняли видео, на котором было заметно неадекватное состояние Васильева. Однако медицинское освидетельствование показало, что в его анализах нет наркотиков и алкоголя. Впоследствии выяснилось, что пробу подменили – анализ сдал не виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

В марте 2021-го суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, в январе 2022 приговор смягчили, сократив срок до 8 лет и 11 месяцев. В феврале 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с осужденного Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу родственников жертв ДТП. Он должен выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших.

Дело сына полковника Росгвардии несколько раз пересматривали. Последний раз – в 2023 году. Тогда Свердловский областной суд снял с Васильева обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем, на котором было совершено ДТП. Ранее подсудимый неоднократно заявлял, что ключи от машины ему в ту ночь дал друг. Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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