Приговор по смертельному ДТП сына полковника Росгвардии снова пересмотрели

Свердловский областной суд вынес новое решение по уголовному делу Владимира Васильева, по вине которого 4 года назад в ДТП погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба облсуда, с Васильева сняли обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем, на котором было совершено ДТП. Ранее подсудимый неоднократно заявлял, что ключи от машины ему в ту ночь дал друг. Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

Как уже сообщал «Новый День», смертельное ДТП случилось в 2019 году у ТЦ «Алатырь». На видео, сделанном сразу после аварии, очевидцы зафиксировали неадекватное состояние Васильева. Однако медосвидетельствование показало: в биологических жидкостях, сданных от имени Васильева, не было наркотиков или алкоголя. Но следствие было уверено, что пробу подменили, и анализ сдал не сам виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

В марте 2021-го суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, в январе 2022 приговор смягчили, сократив срок до 8 лет и 11 месяцев. В феврале 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с осужденного Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу родственников жертв ДТП на улице Малышева. Он должен выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших.

Затем по делу были поданы кассационные жалобы в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который постановил вернуть дело на пересмотр в Свердловский областной суд.

В мае 2023 года Верхотурский суд заменил Васильеву отбытие остатка срока (3 года 11 месяцев 21 день) принудительными работами в колонии-поселении. Родственники потерпевших узнали об этом постфактум. Теперь это решение отменено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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