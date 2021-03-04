Адвокат Васильева: «У моего подзащитного не было необходимости в подмене мочи»

С опозданием более чем на час в Ленинском районном суде Екатеринбурга началось заседание, на котором продолжаются прения по резонансному уголовному делу Владимира Васильева, обвиняемого в том, что ранним утром 4 августа 2019 года он, находясь на вечеринке, угнал у знакомого машину и стал виновником ДТП в центре Екатеринбурга, в котором погибли два человека. Главный вопрос – был ли Васильев пьян в момент аварии. Государственный обвинитель накануне запросил для Васильева 13 лет лишения свободы. Сегодня выступает сторона защиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат Владимира Васильева настаивает, что его подзащитный не виновен в том, в чем его обвиняют. Он ссылается на показания друзей Васильева, которые не видели, чтобы в ночь с 3 на 4 августа в квартире Глеба Березкина подсудимый употреблял алкоголь. Защитник также заявил, что владелец автомобиля Фомин путался в показаниях. «Когда его разбудил звонок Березкина, что машина разбита, Фомин высказывал беспокойство из-за машины, а об угоне ничего не говорил», – объяснил свою позицию защитник.

Также адвокат заявил, что дело Васильева – резонансное, и потому прокурор не должен идти на поводу у общественного мнения: «Гособвинитель упорно ссылается на показания свидетелей, что Васильев был пьян. Но есть неопровержимое доказательство – сразу после ДТП у Васильева было проведено исследование венозной крови, которое показало отсутствие алкоголя».

Сторона защиты считает доказанным тот факт, что Владимир Васильев в момент ДТП был трезв: «Никакой надобности в подмене мочи у моего подзащитного не было, так как его трезвое состояние уже было подтверждено результатами анализа крови».

Следствие и судебный процесс длятся уже больше двух лет. Судьба подсудимого зависит от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

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