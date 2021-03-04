В последнем слове Васильев обвинил бывшего друга в клевете

Владимир Васильев, обвиняемый в пьяном ДТП с двумя погибшими, выступил в суде с последним словом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подсудимый заявил, что обвинение почти полностью построено на показаниях его бывшего друга Фомина, владельца автомобиля, на котором он попал в роковое ДТП. «Показания Фомина меняются, они противоречивы. Как вообще можно ему верить и строить на основании его слов какие-то обвинения, – заявил Васильев, – во время нашей так сказать дружбы мы часто пользовались автомобилями друг друга, но в тот раз он испугался ответственности и заявил об угоне».

Также Васильев прокомментировал гулявший по сети ролик, снятый кем-то из очевидцев сразу после аварии, на котором видно, что у него нарушена координация: «После ДТП я был в шоке. По видео невозможно установить состояние опьянения». Он добавил, что в деле есть показания врача, который сообщил, что психомоторное возбуждение может быть признаком полученной им травмы.

Обращаясь к родственникам погибших, Васильев признал свою вину в случившемся, принес соболезнования, и еще раз подчеркнул, что виноват в аварии, но не был пьян.

Защита Васильева просит переквалифицировать обвинение по ст. 264 ч. 4 п. 6 на ст. 264 ч. 4 п. 5, а также снять с Владимира обвинение в угоне. Суд удалился в совещательную комнату, приговор будет вынесен 10 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

В минобразования опровергли информацию об обрушении потолка в свердловской школе. / Холода и осадки. Синоптики дали прогноз на март в Екатеринбурге (КАРТА). / Куйвашев назначил Высокинского ответственным за решение проблем Белоярского округа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»