Фигурант дела о смертельном ДТП Васильев дал последние показания. Прокурор запросил для него 13 лет (ФОТО)

Сегодня в Ленинском райсуде завершилось судебное следствие и начались прения по резонансному делу Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП, в котором погибли два человека. Свою позицию успел высказать только гособвинитель Евгений Коваленко: он потребовал для Васильева 13 лет лишения свободы в колонии общего режима плюс три года на запрет управления автомобилем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор заявил, что, по его мнению, обвинения против Васильева полностью доказаны, в том числе те, в которых он себя виновным не признал: угон машины его друга Фомина и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Гособвинитель подчеркнул, что прибывшие на место ДТП первыми сотрудники скорой помощи отметили у Васильева неадекватное состояние – расширенные зрачки, возбуждение. «Он смеялся, требовал включить музыку, у него наблюдалось моторное возбуждение», – процитировал свидетелей прокурор. Медики показали, что такой эффект характерен скорее для наркотического опьянения, а не для травматического шока.

Кроме того, заявил прокурор, было доказано, что анализ мочи за подсудимого сдал его отец. Сам Васильев сегодня заявил по этому поводу, что после аварии не мог двигаться, лежал на кушетке, а отец только помог ему расстегнуть штаны и сдать биоматериал. Напомним, ранее медсестра, которой было поручено взять у Васильева этот анализ, показала, что именно в эту минуту вышла из процедурной.

Отметим, что на вопросы прокурора в сегодняшнем заседании Васильев отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Во время заседания корреспондента РИА «Новый День» дважды просили выйти из зала, так как речь шла о состоянии здоровья подсудимого.

Между тем прокурор заявил, что показания Васильева, будто он в какой-то момент утратил контроль над управлением машиной из-за плохого самочувствия, хотя был трезв, опровергаются съемками видеокамер: на них видно, что Васильев маневрировал, хоть и ехал со скоростью до 155 км/ч.

Сторона защиты попросила сделать перерыв на один день, так как еще не готова к судебным прениям. Суд ходатайство удовлетворил. Заседание продолжится завтра в 10:30.

Напомним, жуткое ДТП у ТРЦ «Алатырь» случилось рано утром 4 августа 2019 года. Автомобиль KIA Rio под управлением 23-летнего Владимира Васильева сначала задел SsangYong, затем влетел в «Ладу», стоящую на светофоре. И водитель, и пассажир «Лады» погибли на месте. Вынести решение по этому делу суд не может до сих пор. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты предположили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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