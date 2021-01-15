Васильев-старший сделал заявление в суде по уголовному делу сына (ФОТО, ВИДЕО)

Отец Владимира Васильева, которого судят за ДТП с двумя погибшими, хоть и с опозданием, но приехал сегодня в суд вместе с супругой – матерью подсудимого.

Как передает корреспондент «Новый День», заседание началось с опозданием. В том, что один из ключевых свидетелей обвинения не придет, почти никто из журналистов не сомневался. Но Андрей Васильев все же явился. И тогда журналистов ждал еще один сюрприз: по просьбе адвоката Владимира Васильева судья согласился сделать заседание закрытым от прессы, так как там могли прозвучать персональные данные членов семьи подсудимого.

Что «Новый День» смог узнать о закрытом заседании, смотрите в нашем видео. Свою позицию по вопросу возможной подмены анализов мочи сына после рокового ДТП полковник Росгвардии в отставке Андрей Васильев выразил однозначно.

Полковник Росгвардии в суде

Жуткое ДТП у ТРЦ «Алатырь» случилось рано утром 4 августа 2019 года. Автомобиль KIA Rio под управлением 23-летнего Владимира Васильева ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и по касательной задел SsangYong, затем влетел в «Ладу», стоящую на светофоре. От удара отечественную легковушку отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. И водитель, и пассажир «Лады» погибли на месте.

Вынести решение по этому делу суд не может до сих пор. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты предположили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Рассмотрение уголовного дела по существу в суде началось только в апреле 2020 года. В августе Васильев признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не пил.

Показания свидетелей разошлись. Друг Васильева Глеб Березкин, бывший с ним в машине, заявил, что ночью они были на одной вечеринке, но что именно и сколько выпил Васильев, он не помнит – сам был пьян. А вот один из пострадавших в ДТП водителей заявил, что Васильев сам признался ему, что выпил, когда их привезли в больницу. В ноябре медсестра Светлана Османова, которой в день ДТП поручили взять у Васильева анализ мочи, призналась, что сама этого процесса не видела – ненадолго вышла из кабинета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

В театре драмы ставят «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. / Театры набрали кредитов, чтобы не сокращать зарплаты: за прошлый год доходы упали на 50%. / «Ну что, закупаемся дисками?» Студенты журфака до сих пор вынуждены сдавать курсовые на СD. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»