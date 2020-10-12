Свидетель смертельного ДТП: «Я спросил Васильева, пил ли он, он ответил: да, выпил»

Сегодня в Ленинском райсуде допрашивают очередного свидетеля по уголовному делу Владимира Васильева. Екатеринбуржец Андрей Поварницын был одним из водителей, пострадавших во время страшного ДТП, которое устроил Васильев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетель показал, что 4 августа 2019 года около половины шестого утра он поехал в аптеку за лекарством для жены. Когда он стоял на перекрестке улиц Малышева и Московской, он почувствовал сильный удар в заднюю часть автомобиля и боль в голове. Водительскую дверцу заклинило, поэтому он вышел через пассажирскую. Поварницын увидел, что в его автомобиль врезалась «Лада», которую протаранила Kia Rio. В иномарке находились два молодых человека, как он потом узнал – Васильев и Березкин. Из их машины пахло алкоголем.

На это адвокат подсудимого заявил, что на стадии предварительного следствия свидетель говорил другое: что близко к Васильеву и Березкину не подходил и запаха алкоголя не чувствовал. Тогда Поварницын вспомнил еще одну деталь. После ДТП и его, и Васильева отвезли в больницу, какое-то время они вместе находились в приемном покое. «Я спросил его: ты что, пьяный? Ты пил? На что он ответил: «Ну да, выпил немножко», – рассказал свидетель.

Напомним, в пятницу суд допрашивал Глеба Березкина, пассажира Васильева. По словам Березкина, в ночь с 3 на 4 августа 2019 года у него дома собралась компания, к которой около часа ночи присоединился Васильев. Под утро они с Васильевым решили съездить к последнему домой за добавкой алкоголя. На вопрос, дал ли владелец автомобиля Фомин им ключи сам, свидетель ответил: «Мне показалось, что ключи были переданы добровольно, но полностью не уверен». Что именно пил Васильев, Березкин не помнит, так как признается, что сам был пьян.

Как уже сообщал «Новый День», смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Васильева-младшего обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч. 6 ст. 264 п. а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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