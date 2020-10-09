Ключевой свидетель по делу Васильева: я не помню, что именно он пил

Глеб Березкин, ключевой свидетель по резонансному делу Владимира Васильева, заявил на суде, что ему показалось, что в ночь ДТП подсудимый был «адекватен».

По его словам, под утро они с Васильевым решили съездить в магазин. На вопрос, дал ли владелец автомобиля Фомин им ключи сам, свидетель ответил: «мне показалось, что ключи были переданы добровольно, но полностью не уверен». Что именно пил Васильев, Березкин не помнит, так как признается, что сам был пьян.

После окончания заседания Березкин скрылся в кабинете помощника судьи, от журналистов свое лицо он закрыл папкой с бумагами.

Прокурор рассказал СМИ, что в дальнейшем будут опрошены все участники той вечеринки – необходимо точно установить, что же именно и в каких количествах пил Васильев.

Как напоминает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в суде допрашивают ключевого свидетеля – Глеба Березкина, приятеля подсудимого, который был с ним в машине во время рокового ДТП. По непонятным причинам журналистов в зал не пускают, хотя ранее сообщалось, что заседание будет открытым для СМИ – на этом настояли адвокаты одной из потерпевших сторон.

Напомним, смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Васильева-младшего обвиняют по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч. 6 ст. 264 п. а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

10 сентября показания в суде уже дал свидетель Никита Фомин, приятель подсудимого и владелец той самой Kiа Rio, за рулем которой Васильев был во время смертельного ДТП. Фомин рассказал, что в ночь с 3 на 4 августа 2019 года он выпивал вместе с Васильевым и его приятелем Березкиным, – алкоголя, по словам свидетеля, было очень много. Около трех-четырех часов ночи Васильев и Березкин, по оценке свидетеля – в сильно нетрезвом состоянии, предложили ему сходить за сигаретами, но он устал и лег спать. Его разбудил звонок от Березкина, который сообщил, что «мы с Вовой разбили машину». Позже он обнаружил, что ключи от машины пропали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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