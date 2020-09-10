Свидетель подтвердил, что в ночь смертельного ДТП Васильев был пьян

Владимир Васильев, обвиняемый по резонансному уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека, в ночь происшествия был сильно пьян.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» адвокат одной из пострадавших сторон Андрей Володин, такие показания сегодня дал в суде свидетель Никита Фомин, приятель подсудимого и владелец той самой Kiа Rio, за рулем которой Васильев был во время смертельного ДТП. Фомин рассказал, что в ночь с 3 на 4 августа 2019 года он выпивал вместе с Васильевым и его приятелем Березкиным, – алкоголя, по словам свидетеля, было очень много. Около трех-четырех часов ночи Васильев и Березкин, по оценке свидетеля – в сильно нетрезвом состоянии, предложили ему сходить за сигаретами, но он устал и лег спать. Его разбудил звонок от Березкина, который сообщил, что «мы с Вовой разбили машину». Звонили ему и полицейские как владельцу автомобиля, но он спал. Позже он обнаружил, что ключи от машины пропали. Сначала мать Васильева просила его рассказать следствию, что он сам отдал другу ключи, но он решил, что не хочет его покрывать.

Как сообщал «Новый День», смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Васильева-младшего обвиняют по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч.6 ст.264 п.а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд над Владимиром Васильевым начался месяц назад. Он проходит в закрытом режиме, так как среди потерпевших есть несовершеннолетние – у погибших остались маленькие дети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.20

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