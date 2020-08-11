Васильев признал вину в смертельном ДТП на Малышева, но частично (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Ленинском районном суде состоялось заседание по громкому делу Владимира Васильева, который стал виновником ДТП на Малышева, в котором погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Заседание прошло в закрытом режиме, так как среди потерпевших фигурируют несовершеннолетние. Прокуратурой было зачитано обвинительное заключение.

Суд над Васильевым начался

«По версии органов предварительного следствия, Васильев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных УК РФ: совершение угона транспортного средства без цели хищения и управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть людей. Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой Свердловской области. Поэтому, та версия следствия, которая устояла в ходе расследования данного уголовного дела, – была принята прокуратурой», – рассказал гособвинитель Евгений Коваленко.

На выходе из зала суда Васильев сказал: «Я приношу свои самые искренние извинения». Позже Коваленко пояснил журналистам, что обвиняемый признал вину не полностью. В частности, он отрицает, что угнал автомобиль Kia Rio и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Было заявлено ходатайство о том, чтобы Васильева отпустили под домашний арест. Второе ходатайство об уменьшении круга потерпевших. То есть, на этих заседаниях должен присутствовать только один из членов семьи. Они составили список, кого нужно исключить из этого дела. Там оказалась я, несовершеннолетние дети с обеих сторон, бывшая жена водителя такси, сестра Виталия – там порядка семи человек. Оставить на заседаниях решили отца Виталия и мать Александра Трушкова», – говорит Ирина, вдова Виталия Никифорова.

Александр Шумилов, представитель Трушковых, сообщил, что родители Васильева передали 300 тысяч рублей семье погибшего. Часть этой суммы была потрачена на выплату долгов, которые были у Александра при жизни, а остальное положили на счет на имя его детей.

Кроме того, потерпевшие намерены потребовать через суд компенсацию с владельца Kia Rio, так как преступление было совершено на его автомобиле.

Напомним, смертельное ДТП случилось год назад: 4 августа около шести часов утра недалеко от ТЦ «Алатырь», Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». После мощного удара пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Владимира обвиняют по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», и п. «а» ч.6 ст.264 п.а УК РФ «Нарушение ПДД повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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