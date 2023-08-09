Сына полковника Росгвардии Васильева снова отправили в СИЗО, дело отправят на пересмотр

Сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который, разогнавшись до 200 км/ч в центре Екатеринбурга, погубил двух мужчин – водителя и пассажира такси, снова отправили в следственный изолятор. Так решил накануне кассационный суд в Челябинске. Ранее Васильев и его адвокат обращались в апелляционную инстанцию, чтобы смягчить приговор, и весной нынешнего года это произошло – оставшийся срок в колонии Владимиру заменили на принудительные работы. Однако теперь это решение должно быть пересмотрено.

Смертельное ДТП случилось в 2019 году у ТЦ «Алатырь». На видео, сделанном сразу после аварии, очевидцы зафиксировали неадекватное состояние Васильева. Однако медосвидетельствование показало: в биологических жидкостях, сданных от имени Васильева, не было наркотиков или алкоголя. Но следствие было уверено, что пробу подменили, и анализ сдал не сам виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Комментарий адвоката

В марте 2021-го суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, позднее приговор смягчили, сократив срок до 8 лет и 11 месяцев. Сам Васильев признал вину частично.

Также в феврале этого года суд обязал его выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших мужчин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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