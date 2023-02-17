Суд обязал мажора Васильева, погубившего людей в ДТП, выплатить родственникам компенсацию

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с осужденного Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу родственников жертв ДТП на улице Малышева. Он должен выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Резонансная авария произошла ранним утром 4 августа 2019 года. Автомобиль Kia Rio, мчавшийся на большой скорости, по касательной задел стоящий на красном светофоре Ssang Yong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте.

За рулем Kia Rio находился 20-летний Владимир Васильев, который, судя по видео очевидца, был явно в неадекватном состоянии. Суд над водителем начался только в 2020-м году. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. Анализ мочи оказался чистым. Но затем эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Васильев-младший признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не употреблял. В марте 2021 года суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. После пересмотра дела наказание смягчили: Васильеву назначили 8 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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