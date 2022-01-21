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Пятница, 21 января 2022, 11:49 мск

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Виновнику страшного ДТП Владимиру Васильеву смягчили приговор

Свердловский областной суд снова рассмотрел апелляцию на приговор Владимиру Васильеву, виновнику ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, с Васильева сняли обвинение в угоне машины его друга, на которой он и попал в аварию. Окончательный приговор – 8 лет 11 месяцев лишения свободы.

Напомним, резонансное ДТП с двумя погибшими случилось в августе 2019 года, а суд над Васильевым начался только в 2020-м. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. Анализ мочи оказался чистым. Но затем эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Васильев-младший признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не употреблял. 10 марта 2021 года Ленинский райсуд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Защита подала апелляцию. 20 июля 2021 года областной суд отменил приговор и решил вернуть дело на полный пересмотр. 2 декабря кассация отменила это решение и снова отправила дело в областной суд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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