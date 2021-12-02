Скандальное дело виновника смертельного ДТП Владимира Васильева снова рассмотрит облсуд

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) рассмотрел жалобу прокуратуры на решение Свердловского областного суда по резонансному делу Владимира Васильева, по вине которого в ДТП погибли два человека.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь суда Мария Жильцова, жалоба прокуратуры удовлетворена. Дело будет возращено в апелляционную инстанцию, то есть в Свердловский облсуд.

Напомним, дело Владимира Васильева тянется уже не первый год. Само ДТП случилось рано утром 4 августа 2019 года у ТРЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с «Фольксвагеном». Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Суд начался только в 2020 году. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Васильев признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не употреблял. 10 марта 2021 года Ленинский райсуд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Защита подала апелляцию. 20 июля 2021 года областной суд отменил приговор и решил вернуть дело на полный пересмотр. В прокуратуре посчитали, что рассматривать дело с начала необходимости нет, и подали кассационную жалобу. 20 августа 2021 года Ленинский суд решил оставить Васильева под стражей до 19 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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