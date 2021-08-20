Васильеву продлили срок ареста на три месяца

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство прокурора Евгения Коваленко, который попросил продлить срок содержания под стражей Владимиру Васильеву, обвиненному в гибели двух человек. Его дело сегодня начали рассматривать заново. По словам прокурора, срок ареста закачивается 20 сентября, находясь на свободе, Васильев может скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших. Поэтому прокурор попросил продлить арест на три месяца.

Адвокат Владимир Кривоногов, в свою очередь, представил положительные характеристики на Васильева от его соседей, коллег и преподавателей. Также он отметил, что его подопечный уже начал погашать моральный ущерб потерпевшим и к побегу не склонен. Кроме того, адвокат указал на то, что камеры в СИЗО переполнены. Сам Васильев заявил, что никогда не пытался оказывать давление на свидетелей, и назвал аргументы прокурора голословными. А самым основным аргументом Васильева и его защитника было то, что во время первого судебного следствия все свидетели уже дали показания, и каким-то образом воздействовать на них просто бессмысленно. Поэтому они попросили изменить Васильеву меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или запрет определённых действий.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья Татьяна Чашина постановила: оставить Васильева под стражей по 19 декабря. Следующее заседание состоится 24 августа.

Напомним, сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга началось новое рассмотрение уголовного дела Владимира Васильева, который обвиняется в том, что в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в такси. Погибли два человека. В первый раз суд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого. В июле областной суд решил вернуть дело на новое рассмотрение другим судьей.

Смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Добавим, что во время первого процесса судьба подсудимого зависела от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

От коронавируса скончался еще 31 житель Свердловской области. / На ЕКАДе в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки (ФОТО). / Правила ужесточили, водители посыпались: только 15% сдают вождение с первого раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»