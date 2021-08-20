российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 августа 2021, 14:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Васильеву продлили срок ареста на три месяца

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство прокурора Евгения Коваленко, который попросил продлить срок содержания под стражей Владимиру Васильеву, обвиненному в гибели двух человек. Его дело сегодня начали рассматривать заново. По словам прокурора, срок ареста закачивается 20 сентября, находясь на свободе, Васильев может скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших. Поэтому прокурор попросил продлить арест на три месяца.

Адвокат Владимир Кривоногов, в свою очередь, представил положительные характеристики на Васильева от его соседей, коллег и преподавателей. Также он отметил, что его подопечный уже начал погашать моральный ущерб потерпевшим и к побегу не склонен. Кроме того, адвокат указал на то, что камеры в СИЗО переполнены. Сам Васильев заявил, что никогда не пытался оказывать давление на свидетелей, и назвал аргументы прокурора голословными. А самым основным аргументом Васильева и его защитника было то, что во время первого судебного следствия все свидетели уже дали показания, и каким-то образом воздействовать на них просто бессмысленно. Поэтому они попросили изменить Васильеву меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или запрет определённых действий.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья Татьяна Чашина постановила: оставить Васильева под стражей по 19 декабря. Следующее заседание состоится 24 августа.

Напомним, сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга началось новое рассмотрение уголовного дела Владимира Васильева, который обвиняется в том, что в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в такси. Погибли два человека. В первый раз суд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого. В июле областной суд решил вернуть дело на новое рассмотрение другим судьей.

Смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Добавим, что во время первого процесса судьба подсудимого зависела от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

От коронавируса скончался еще 31 житель Свердловской области. / На ЕКАДе в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковушки (ФОТО). / Правила ужесточили, водители посыпались: только 15% сдают вождение с первого раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Защита Владимира Васильева попросила перенести процесс

Виновника ДТП с двумя погибшими Владимира Васильева начнут судить второй раз 20 августа

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,