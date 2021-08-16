Виновника ДТП с двумя погибшими Владимира Васильева начнут судить второй раз 20 августа

В ближайшую пятницу, 20 августа, в Ленинском суде начнется повторный процесс над Владимиром Васильевым, который обвиняется в том, что в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в такси. Погибли два человека – водитель и пассажир.

Как уже сообщал «Новый День», в марте суд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого. А 20 июля областной суд решил вернуть дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Теперь судить Васильева будет судья Татьяна Чащина.

Смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Добавим, что во время первого процесса судьба подсудимого зависела от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.08.21

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