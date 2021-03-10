Виновник смертельного ДТП Владимир Васильев приговорен к девяти годам колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Владимира Васильева виновным в ДТП, совершенном 4 августа 2019 года в нетрезвом виде и повлекшем смерть двух человек, а также в угоне автомобиля без цели хищения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья Александр Суслов приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем» и п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ранее гособвинитель запросил для Васильева наказание в виде 13 лет лишения свободы, а также запрета в течение трех лет управлять автомобилем. Прокурор в прениях сделал упор на то, что анализ мочи Васильева после аварии был подменен, а это приравнивается к отказу от медосвидетельствования. Кроме того, прокурор заявил, что у него нет оснований не доверять показаниям потерпевшего Фомина, который утверждал, что Васильев в ночь ДТП взял ключи от его автомобиля Kia Rio без спроса.

Позиция защиты и самого Васильева была прямо противоположной. Так, подсудимый заявил, что в ночь с 3 на 4 августа был в гостях у своего друга Глеба Березкина, где собралась большая компания, но он был единственным, кто не пил. Поэтому, когда у друзей кончился алкоголь, именно Васильев решил съездить за ним к себе домой на машине Фомина, который якобы сам отдал ему ключи. В какой-то момент поездки Васильеву, по его словам, стало плохо, и он на несколько секунд утратил контроль над автомобилем, после чего и произошла смертельная авария – около шести часов утра на перекрестке у ТЦ «Алатырь» мчавшийся на большой скорости Kia Rio по касательной задел автомобиль SsangYong, затем влетел в «Ладу», которая стояла на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

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Адвокаты подсудимого настаивали, что опьянение Васильева не доказано, так же, как и угон машины Никиты Фомина, а потому обвинение по п. «а» ст. 264 ч. 6 надо переквалифицировать на ст. 264 ч. 5, а также снять с Владимира обвинение в угоне.

Как уже писал «Новый День», судьба подсудимого зависела от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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