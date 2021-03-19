Вдова пассажира такси, погибшего по вине Васильева, подала апелляцию об ужесточении приговора

В Ленинский районный суд поступила первая апелляционная жалоба на приговор Владимиру Васильеву, виновнику пьяного ДТП, в котором погибли два человека – водитель и пассажир такси. Напомним, суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Как сообщили «Новому Дню» в суде, жалобу подал адвокат Ирины Алферовой, вдовы Виталия Никифорова, пассажира «Лады», в которую на большой скорости врезался Васильев. Женщина требует ужесточить меру. Напомним, еще в день оглашения она заявила, что приговор слишком мягкий, и она будет его обжаловать.

Вероятно, будет требовать пересмотра приговора и адвокат Александр Шумилов, представляющий семью таксиста Александра Трушкова.

Напомним, прокурор запросил для Васильева 13 лет, но судья дал гораздо меньше – 9 лет и 3 месяца. Основанием для столь мягкого приговора он назвал частичное признание Васильевым своей вины, его состояние здоровья и то, что он совершил преступление впервые. Потерпевшие сразу заявили, что не согласны с таким решением.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

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