Потерпевшие по делу Васильева возмущены слишком мягким приговором (ФОТО)

Приговор Владимиру Васильеву, который был признан виновным в пьяном вождении, которое повлекло гибель двух человек в ДТП, вызвал возмущение потерпевших и их представителей. Напомним, суд приговорил его к 9 годам 3 месяцам колонии с учетом срока содержания под стражей с 13 августа 2019 года из расчета «день за полтора». При этом обвинение просило 13 лет.

«Мы думали, что приговор будет более строгим, более 10 лет, – пояснил «Новому Дню» адвокат Александр Шумилов, представляющий семью погибшего водителя такси Александра Трушкова. – Я, конечно, согласую позицию со своими доверителями, но, скорее всего, мы будем обжаловать приговор за его мягкостью. И нам важно, чтобы были удовлетворены наши гражданские иски. Моральный вред нам удовлетворили, примерно 2 млн рублей на всех четверых, а материальный вред суд оставил без рассмотрения, предложил нам самостоятельно обратиться с гражданским иском». Адвокат пояснил, что пока Васильев не выплатит потерпевшим всю сумму по всем искам, он не сможет выйти по УДО.

Отметим, что материальный вред, возмещения которого требуют потерпевшие, в разы больше компенсации морального вреда – семья Трушковых, например, потребовала более 4 млн рублей. Но, по словам судьи, рассмотрение этого вопроса в уголовном процессе не позволит в последующем потерпевшим подать гражданский иск. Эти процессы еще впереди.

Вдова пассажира такси Виталия Никифорова Ирина Алферова, комментируя приговор, заявила, что рассчитывала хотя бы на 10 лет лишения свободы. По ее мнению, нужно подавать апелляцию. Она добавила, что после оглашения приговора Васильев выглядел недоумевающим, как будто ждал еще более мягкого приговора.

Отец Виталия, Юрий Никифоров, высказался более резко: «Я не нашел никаких смягчающих обстоятельств, он вертелся, как уж на сковороде, лишь бы не всплыло то, что он был под наркотиками или пьяный. Нет слов. Это несправедливо. Будем апелляцию подавать».

Гособвинитель Евгений Коваленко заявил, что решение о подаче апелляции прокуратура примет после изучения мотивировочной части решения суда.

Добавим, что ни сам Васильев, ни его адвокат не пожелали после заседания ответить на вопросы СМИ.

Как уже писал «Новый День», в ночь с 3 на 4 августа Васильев был в гостях у своего друга Глеба Березкина, где собралась большая компания, но, по его словам, был единственным, кто не пил. Поэтому, когда у друзей кончился алкоголь, решил съездить за ним к себе домой на машине Никиты Фомина, который якобы сам отдал ему ключи. В какой-то момент поездки Васильеву, по его словам, стало плохо, и он на несколько секунд утратил контроль над автомобилем, после чего и произошла смертельная авария – около шести часов утра на перекрестке у ТЦ «Алатырь» мчавшийся на большой скорости Kia Rio по касательной задел автомобиль SsangYong, затем врезался в «Ладу», которая стояла на красный. Водитель отечественной легковушки таксист Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Вопрос о том, был ли Васильев пьян, стал камнем преткновения в процессе. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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