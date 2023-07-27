Потерпевшие будут писать жалобу на решение суда о смягчении наказания виновнику смертельной аварии у «Алатыря» Владимиру Васильеву (ВИДЕО)

Потерпевшие в деле Владимира Васильева, который погубил двух человек в аварии возле «Алатыря», будут направлять жалобу на решение Верхотурского суда о смягчении наказания осужденному. Об этом журналисту РИА «Новый День» рассказал адвокат Вячеслав Войнов. Он представляет интересы Ирины Алферовой – вдовы погибшего в аварии Виталия Никифорова.

Адвокат потерпевших о замене наказания Васильеву

Как ранее писал «Новый День», по решению Верхотурского суда Васильеву изменили наказание на принудительные работы. Адвокат объяснил, что нынешние условия значительно отличаются от колонии общего режима. «В центре принудительных работ у него появляется свободное передвижение, он в вечернее время может ходить в магазин, если не нарушает установленные учреждением нормы и правила», – рассказал Войнов.

Адвокат добавил, что он с Ириной Алферовой будут писать жалобу 31 июля или 1 августа в Верхотурский районный суд в связи с тем, что потерпевших не извещали о ходатайстве Васильева о применении более мягких условий отбытия наказания. Решение было принято судом несколько месяцев назад, но в публичную плоскость эта информация попала только вчера. Потерпевшие узнали о замене наказания Васильеву от представителей СМИ.

«2 мая 2023 года постановлением Верхотурского районного суда было удовлетворено ходатайство осужденного Владимира Васильева о замене неотбытой части наказания на более мягкую – в виде принудительных работ. Заменена неотбытая часть наказания: 3 года и 11 месяцев 21 день на принудительные работы с удержанием от 10% заработной платы в доход государства. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу», – сообщили в прес-службе облсуда.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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