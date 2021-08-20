Начался повторный суд над виновником смертельного ДТП Владимиром Васильевым

В Ленинском суде Екатеринбурга началось новое рассмотрение уголовного дела Владимира Васильева, который обвиняется в том, что в нетрезвом состоянии сел за руль и врезался в такси. Погибли два человека – водитель и пассажир. В первый раз суд приговорил Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого. В июле областной суд решил вернуть дело на новое рассмотрение другим судьей. Теперь это будет Татьяна Чащина. Васильева представляет адвокат по назначению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подсудимый лично присутствует на заседании. Также в зале находятся представители родственников погибших.

Напомним, смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Добавим, что во время первого процесса судьба подсудимого зависела от того, признает ли суд, что в момент ДТП Васильев был пьян. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но в октябре следователи засомневались в том, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты выяснили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

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