Владимир Васильев нанял нового адвоката

Владимир Васильев, которого сегодня заново начали судить по обвинению в смертельном ДТП с двумя погибшими, отказался от услуг адвоката по назначению Суворовой и сообщил, что нанял нового представителя – Кривоногова.

Адвокат по назначению Суворова согласилась, что подсудимый имеет право заключить соглашение с любым адвокатом, и попросила освободить её от участия в процессе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.21

19-летний екатеринбуржец купил поддельные купюры в интернете и попался с ними в овощном ларьке (ФОТО). / Начался повторный суд над виновником смертельного ДТП Владимиром Васильевым. / Треть опрошенных сотрудников в УрФО заявили, что их заставили вакцинироваться. Читать дальше

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