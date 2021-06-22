Апелляции по делу Владимира Васильева о смертельном ДТП поступили в облсуд

В Свердловский областной суд поступили сразу несколько апелляций на приговор, вынесенный Ленинским райсудом Екатеринбурга в отношении Владимира Васильева, по вине которого в ДТП погибли два человека.

Как сообщается в материалах суда, в процессе будут участвовать девять представителей потерпевших, два адвоката и два гражданских истца. Судья – Светлана Смагина. Дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Вынести решение по этому делу суд не мог долго. Камнем преткновения стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты предположили, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. 15 января 2021 года Васильев-старший отказался давать показания в суде, сославшись на 51-ю статью Конституции – гражданин вправе не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников. Прокурор запросил для Васильева 13 лет лишения свободы, но в марте суд назначил более мягкое наказание – 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

Антимонопольщики отложили вопрос о внесении в черный список подрядчиков компании, связанной с Арменом Карапетяном. / «Иннопром» можно, «Ночь музыки» нельзя?!» – уральцы об отмене Ural Music Night (ВИДЕО). / На первых рейсах в Турцию улетели 600 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»