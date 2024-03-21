Суд отпустил на свободу сына полковника Росгвардии, который устроил смертельное ДТП у «Алатыря»

Владимира Васильева, по вине которого в аварии на улице Малышева погибли два человека, могут выпустить на свободу. Такое решение принял Алатырский районный суд Республики Чувашия. Решение может быть обжаловано.

Напомним, смертельное ДТП случилось в 2019 году у ТЦ «Алатырь». Васильев за рулем автомобиля протаранил две машины, которые стояли на светофоре на улице Малышева. Два человека погибли. На видео, сделанном сразу после аварии, очевидцы зафиксировали неадекватное состояние Васильева. Однако медосвидетельствование показало: в биологических жидкостях, сданных от имени Васильева, не было наркотиков или алкоголя. Тем не менее следствие было уверено, что пробу подменили, и анализ сдал не сам виновник аварии, а его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

В марте 2021-го суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, в январе 2022 приговор смягчили, сократив срок до 8 лет и 11 месяцев. В феврале 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с осужденного Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу родственников жертв ДТП на улице Малышева. Он должен выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших.

Дело сына полковника Росгвардии несколько раз пересматривали. Последний раз – в 2023 году. Тогда Свердловский областной суд снял с Васильева обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем, на котором было совершено ДТП. Ранее подсудимый неоднократно заявлял, что ключи от машины ему в ту ночь дал друг. Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Что рассказал об освобождении Васильева его адвокат, читайте в нашем материале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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