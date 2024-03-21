Адвокат объяснил, почему освобождают виновника страшного ДТП у «Алатыря»

Адвокат Владимир Кривоногов, который представляет интересы Владимира Васильева, устроившего страшное ДТП у торгового центра «Алатырь» летом 2019 года, объяснил, почему суд решил отпустить его подзащитного.

«Мной было заявлено ходатайство об условно-досрочном освобождении, и суд принял решение его удовлетворить. Владимир действительно предпринимает усилия, чтобы возмещать причиненный моральный вред [семьям погибших в ДТП, которое спровоцировал Васильев, прим. ред.]. Также большое значение имела характеристика из исправительного учреждения», – пояснил «Новому Дню» адвокат Владимир Кривоногов.

Смертельное ДТП Васильев устроил в 2019 году у ТЦ «Алатырь». Сын полковника Росгвардии за рулем автомобиля протаранил две машины, которые стояли на светофоре на улице Малышева. Два человека погибли. На видео, сделанном сразу после аварии, очевидцы зафиксировали неадекватное состояние Васильева. Однако медосвидетельствование показало: в биологических жидкостях, сданных от имени Васильева, не было наркотиков или алкоголя. Следствие было уверено, что пробу подменили, и анализ сдал не сам виновник аварии, а его отец, офицер Росгвардии Андрей Васильев.

В марте 2021-го суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, в январе 2022 приговор смягчили, сократив срок до 8 лет и 11 месяцев. В феврале 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с осужденного Владимира Васильева компенсации морального вреда в пользу родственников жертв ДТП на улице Малышева. Он должен выплатить 900 тысяч рублей матери и 750 тысяч рублей сестре одного из погибших.

Дело сына полковника Росгвардии несколько раз пересматривали. Последний раз – в 2023 году. Тогда Свердловский областной суд снял с Васильева обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем, на котором было совершено ДТП. Ранее подсудимый неоднократно заявлял, что ключи от машины ему в ту ночь дал друг. Окончательно Владимир Васильев признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек, лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Екатеринбург, Елена Сычева

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