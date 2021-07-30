Приговор виновнику смертельного ДТП Васильеву отменили ради свободы слова

В пресс-службе Свердловского областного суда объяснили, почему было принято решение о пересмотре приговора Владимиру Васильеву, осужденному за ДТП, в котором погибли два человека. Одна из причин – часть заседаний неправомерно закрывали от журналистов.

«По уголовному делу в отношении Васильева В.А. были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, в том числе принципа гласности, являющегося одним из общих условий судебного разбирательства, установленных главой 35 УПК РФ», – заявили в пресс-службе.

Как уже сообщал «Новый День», смертельная авария произошла около шести часов утра 4 августа 2019 года на перекрестке у ТЦ «Алатырь». Мчавшийся на большой скорости Kia Rio, за рулем которого был Васильев, влетел в «Ладу», стоявшую на красный сигнал светофора. От удара ее отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте. Прокурор запросил для Васильева 13 лет лишения свободы, но в марте суд назначил более мягкое наказание – 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Обжаловать приговор пожелали и потерпевшие, и адвокаты подсудимого. А 20 июля областной суд решил вернуть дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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