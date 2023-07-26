Виновника смертельной аварии у «Алатыря» Владимира Васильева отпустили на свободу

Виновника смертельной аварии на улице Малышева у «Алатыря» Владимира Васильева отпустили на свободу. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник. По данным издания, суд принял решение заменить Васильеву лишение свободы на исправительные работы.

Напомним, авария произошла ранним утром 4 августа 2019 года. Автомобиль Kia Rio, мчавшийся на большой скорости, по касательной задел стоящий на красном светофоре Ssang Yong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. За рулем Kia Rio находился 20-летний Владимир Васильев, который, судя по видео очевидца, был явно в неадекватном состоянии.

В марте 2021 года суд приговорил его к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. После пересмотра дела наказание смягчили: Васильеву назначили 8 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года.

Приговор Васильеву

Екатеринбург, Владислав Тринько

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