Источник: экспертиза ДНК подтвердила, что анализы за устроившего смертельное ДТП Васильева сдавал кто-то другой

Источники «Нового Дня» сообщают о том, что готовы результаты экспертизы ДНК, которая должна была определить, кому на самом деле принадлежит биологическая жидкость, взятая на анализ на содержание алкоголя и наркотиков после смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге.

По некоторым данным, мочу сдавал не Владимир Васильев, который устроил ДТП с двумя погибшими, а другой человек. Такое предположение в суде сделал следователь Алексей Кондин. Он и ходатайствовал о том, чтобы была проведена молекулярно-генетическая экспертиза. «Если там [в биологических жидкостях, которые проверяли на наркотики и алкоголь] обнаружится ДНК Васильева, вопрос по обвинению в алкогольном или наркотическом опьянении – по крайней мере, по наркотическому – будет снят на 100 процентов. А вот если там обнаружится ДНК другого лица, тогда появятся вопросы не только к обвиняемому, но и к тем лицам, которые эту мочу отбирали», – ранее говорил Кондин.

По сведениям, которые стали известны нашему агентству, экспертиза ДНК подтвердила, что в лабораторию ушли пробирки с мочой другого человека, а не в Владимира Васильева. Вероятно, поэтому он отказался сдавать срезы ногтей и волос на анализы. Об этом также говорил представитель СКР.

Напомним, источники «Нового Дня» еще в начале сентября указывали на то, что генетическое исследование материалов, чтобы установить, действительно ли к анализу были представлены пробы того самого Васильева, а не кого-то еще, не проводилось, что ставило под сомнение эффективность двух проведенных экспертиз – в Екатеринбурге и в Челябинске.

Жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь». Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем жуткой аварии, Васильев находился в явно неадекватном состоянии. Сейчас мужчина находится в СИЗО – пока до 12 декабря.

Васильев отказался от исследования волос и ногтей

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

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