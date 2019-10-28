Обвиняемый в смертельном ДТП Васильев отказался от полиграфа

Адвокат Александр Шумилов, который представляет интересы вдов екатеринбуржцев, погибших в аварии на Малышева в августе этого года, подтвердил информацию источников «Нового Дня» о том, что мочу предполагаемого виновника ДТП Владимира Васильева подменили на чью-то другую, и поэтому лаборатория на нашла ни алкоголя, ни наркотиков в биологических жидкостях водителя Kia.

«Сегодня ознакомился с экспертизой. Моча не Васильева, ее подменили. Кто это сделал и чья моча, еще предстоит выяснить. Но, согласно приказу Минздрава, если на экспертизу предоставлена не моча или моча другого лица, то считается, что от прохождения экспертизы отказался. Соответственно, признал, что в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Это дает возможность переквалифицировать деяние на более тяжкую часть. Конечно, решать будет суд. По моему внутреннему убеждению мерзавцу Васильеву переквалифицируют деяния с ч. 5 ст. 264 УК РФ на ч. 6 ст. 264 УК РФ, а это от 8 до 15 лет реального срока», – сообщил адвокат.

Напомним, источник «Нового Дня» в пятницу сообщил о том, что биологическая жидкость была подменена. Что касается Васильева, то, по данным Шумилова, он отказался от прохождения проверки на полиграфе. «Скорость составляла 150 км в час, что исключает обморочное состояние, так как с такой скоростью и такое расстояние по нашим дорогам по прямой линии не проедешь», – добавил он.

Шумилов сообщил «Новому Дню», что сейчас делом занимается другой следователь – Каролина Гараева. В региональном СУ СК не смогли прокомментировать информацию о смене следователя по делу Васильева. «Возможно, тот что был ранее, сейчас в отпуске», – предположил адвокат Иван Шумилов. Представитель следствия Алексей Кондин 11 октября, выступая в областном суде на заседании по замене меры пресечения Васильеву, отметил, что получил дело недавно. И перечислил, что намерен сделать в рамках расследования. В том числе, подчеркнул необходимость проверки биологической жидкости, которая сдавалась для экспертизы. «Цель этой экспертизы – если там обнаружится ДНК Васильева, вопрос по обвинению в алкогольном или наркотическом опьянении – по крайней мере, по наркотическому – будет снят на 100 процентов. А вот если там обнаружится ДНК другого лица, тогда появятся вопросы не только к обвиняемому, но и к тем лицам, которые эту мочу отбирали», – заявил Алексей Кондин.

Источники «Нового Дня» еще в начале сентября указывали, что генетического исследования материалов, чтобы установить, действительно ли к анализу были представлены пробы того самого Васильева, а не кого-то еще, не проводилось, что ставило под сомнение эффективность двух проведенных экспертиз – в Екатеринбурге и в Челябинске.

Жуткая авария случилась около 6 часов утра в воскресенье, 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь». Kia Rio, мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло, пассажир и водитель этой легковушки погибли на месте. На видео, снятом очевидцем жуткой аварии, Васильев находился в явно неадекватном состоянии. Сейчас мужчина находится в СИЗО – пока до 12 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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