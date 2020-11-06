Бывший дознаватель ДПС: «Друзья Васильева встретили меня в больнице агрессивно»

Сегодня в Ленинском суде по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Владимира Васильева, допросили еще нескольких свидетелей – сотрудников ДПС.

Дознаватель Елена Шадрина (сейчас на пенсии) рассказала, что утром 4 августа 2019 года ей сначала велели ехать на место на ДТП, но она туда не доехала. Им с коллегами перезвонили и сообщили, что предполагаемый виновник ДТП, Владимир Васильев, уже находится с травмами в ГКБ № 24. Они поехали сразу туда. В больнице, помимо самого Васильева, она увидела его пассажира Глеба Березкина и двух друзей – молодого человека и девушку. «Друзья вели себя агрессивно, говорили, что без адвоката они не будет ничего говорить», – рассказала Шадрина. На вопрос гособвинителя, не заметила ли она у Васильева признаков опьянения, свидетельница ответила, что не подходила к нему так близко. Тем более в случае ДТП с погибшими водителя должен был допрашивать следователь, который вскоре подъехал.

Также свидетель показала, что в тот день около 9 утра в больницу приехали родители Владимира Васильева. По ее словам, в смотровую, где он лежал, в разное время заходили двое друзей, родители, сотрудники ДПС, медработники. Она почти все время находилась в коридоре. При Шадриной никаких анализов у Васильева не брали, но она видела, как инспекторы выписали направление. Результаты анализов она узнала только со слов медработников. Кроме того, она рассказала, что видела в больнице еще одного участника ДТП – водителя «Тойоты» Андрея Поварницына, но, насколько она помнит, ничего особенного о состоянии Васильева в то утро он ей не сказал.

Как уже писал «Новый День», Поварницын тоже выступал в качестве свидетеля. 12 октября в суде он рассказал, что после ДТП и его, и Васильева отвезли в больницу, какое-то время они вместе находились в приемном покое. «Я спросил его: ты что, пьяный? Ты пил? На что он ответил: «Ну да, выпил немножко», – рассказал свидетель.

Двое коллег дознавателя, допрошенные сегодня, в целом подтвердили ее показания. Васильева они увидели только в больнице. Он лежал в смотровой на кушетке, с ним было двое друзей. Близко к нему сотрудники ДПС не подходили, сказать, был ли он пьян, не могут.

Следующее заседание назначено на 16 ноября, вызвано еще трое свидетелей обвинения.

Напомним, смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь». После многолюдной ночной вечеринки у своего друга Глеба Березкина Владимир Васильев за рулем «Киа Рио» на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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