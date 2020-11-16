Еще один свидетель по делу Васильева запутался, был ли тот пьян (ФОТО)

Сегодня в Ленинском райсуде Екатеринбурга допросили еще одного свидетеля по делу Владимира Васильева, обвиняемого в том, что он устроил смертельное ДТП в августе прошлого года у ТЦ «Алатырь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в суде давал показания знакомый Васильева Ян Либровский, участник ночной вечеринки у друга подсудимого – Глеба Березкина. Либровского уже несколько раз вызывали в суд, но он явился только сегодня. Свидетель не смог точно ответить на вопрос, пил ли Васильев алкогольные напитки в ту ночь, так как компания была большая и все разошлись по два-три человека. «Я за ним не следил», – заявил Либровский.

Между тем во время предварительного следствия в ноябре он, по словам прокурора, говорил несколько другое – мол, допускает, что Васильев все же пил. Более того, тогда Либровский не исключал, что Васильев мог употребить наркотики – но не при всех, а где-нибудь в ванной или на балконе. Хотя сам Либровский этого не видел.

Также он рассказал, что вскоре после ДТП приехал в больницу к Васильеву. Он видел, как к нему в палату заходили родители и две женщины-медработники, но что там происходило, он не знает.

Напомним, судебный процесс начался еще в марте, но до сих пор находится на стадии допроса свидетелей. Некоторые из них, например, пострадавший в том же ДТП водитель Андрей Поварницын, заявил, что подсудимый был нетрезв. По его словам, после ДТП и его, и Васильева отвезли в больницу, какое-то время они вместе находились в приемном покое. «Я спросил его: ты что, пьяный? Ты пил? На что он ответил: «Ну да, выпил немножко», – рассказал свидетель. Друг Васильева Глеб Березкин рассказал, что сам был нетрезв в ту ночь, поэтому не может точно сказать, что пил или не пил Васильев. Остальные друзья подсудимого придерживаются точки зрения, что Васильев был «адекватен».

Смертельное ДТП случилось 4 августа 2019 года, около шести часов утра, на перекрестке у ТЦ «Алатырь»: Владимир Васильев на большой скорости влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что пассажир Виталий Никифоров и водитель такси Александр Трушков погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после аварии, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял, но позднее выяснилось, что мочу за сына сдал отец, полковник Росгвардии в отставке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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