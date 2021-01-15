Васильев-старший – ключевой свидетель обвинения по делу сына – не явился в суд

Сегодня в Ленинском суде Екатеринбурга должны были допросить одного из ключевых свидетелей обвинения – отца подсудимого, полковника Росгвардии в отставке Андрея Васильева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из здания суда, начало заседания задерживается. Васильев-старший не явился. По неофициальным данным, его вызвали в суд СМС-сообщением, но он не посчитал это официальным документом. Кроме него сегодня прокурор планировал допросить нескольких медиков, которые работали с анализами подсудимого Владимира Васильева.

Напомним, вынести решение по этому делу суд не может уже почти год. Рано утром 4 августа 2019 года у ТРЦ «Алатырь» случилось жуткое ДТП. Автомобиль KIA Rio под управлением 23-летнего Владимира Васильева ехал по улице Малышева в сторону Московской. Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение по касательной с SsangYong. Затем KIA Rio влетел в автомобиль Lada, который в этот момент стоял на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара «Ладу» отбросило на «Тойоту», которая столкнулась с Volkswagen. И водитель, и пассажир «Лады» погибли на месте.

Камнем преткновения в процессе стал вопрос – был ли Васильев пьян в момент ДТП. 13 августа 2019 года пресс-служба полиции объявила, что в его анализах следов алкоголя не выявлено. Но уже в октябре следователи засомневались, что моча, которую проверяли на содержание алкоголя или наркотиков, принадлежит Владимиру Васильеву. 29 октября эксперты пришли к выводу, что анализ за Васильева сдал его отец – полковник Росгвардии в отставке. Рассмотрение уголовного дела по существу в суде началось только в апреле 2020 года. В августе Васильев признал вину частично: за рулем был он, но алкоголь не пил.

Показания свидетелей разошлись. Друг Васильева Глеб Березкин, бывший с ним в машине, заявил, что ночью они были на одной вечеринке, но что именно и сколько выпил Васильев, он не помнит – сам был пьян. А вот один из пострадавших в ДТП водителей заявил, что Васильев сам признался ему, что выпил, когда их привезли в больницу. В ноябре медсестра Светлана Османова, которой в день ДТП поручили взять у Васильева анализ мочи, призналась, что сама этого процесса не видела – ненадолго вышла из кабинета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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