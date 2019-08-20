Вступило в силу постановление об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП на Малышева

Постановление об аресте Владимира Васильева вступило в законную силу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, виновник жуткого ДТП с двумя погибшими не стал обжаловать меру пресечения. Под арестом он пробудет до 4 октября.

Васильева, напомним, обвиняют по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Около 6 часов утра 4 августа, рядом с ТЦ «Алатырь» его Kia Rio мчавшийся на большой скорости по Малышева, по касательной задел стоящий на красном светофоре SsangYong, а затем влетел в «Ладу», которую отбросило на Toyota, а та столкнулась с Volkswagen. Отечественный автомобиль от удара буквально смяло. В салоне находились два человека – 24-летний водитель такси Александр Трушков и его пассажир, 26-летний Виталий Никифоров. Оба погибли на месте.

Экспертиза показала, что Васильев был трезв и не находился под воздействием наркотиков. Однако накануне выяснилось, что акт освидетельствования был составлен с грубейшими ошибками. В документе содержатся два фактических несовпадения. Во-первых, в строке ФИО указано другое имя – Василий. Во-вторых, в акте стоит дата – 4 июня 2019 года, то есть за два месяца до резонансного ДТП.

Екатеринбург, служба информации

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