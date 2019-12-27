Суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении врача, который не брал анализы у водителя Васильева

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал незаконным и необоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении врача, замешанного в деле о подмене анализов водителя Владимира Васильева, который устроил жуткое ДТП в августе этого года, но в его биоматериале не нашли следов алкоголя и наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, руководителей СУ СК России по Свердловской области обязали устранить допущенные нарушения в отношении хирурга из ГКБ № 24 Екатеринбурга Дмитрия Челнокова. Постановление суда вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано.

Напомним, ранее следствие выдвинуло следующую гипотезу, каким образом анализы Васильева-младшего могли оказаться чистыми от алкоголя и наркотиков. По этой версии, 4 августа 2019 года около семи часов утра (ДТП случилось примерно в шесть часов) Владимир Васильев был доставлен в приемное отделение больницы для проведения медосвидетельствования на состояние опьянения. Врач лично мочу у водителя не брал, а поручил это медсестре и не проконтролировал ее. Водитель отказался сдать мочу, а медсестра вышла из кабинета, в котором находились отец и сын Васильевы, оставив там емкость для анализа. По версии следствия, отец, отставной полковник Росгвардии, воспользовался отсутствием медиков и «поместил в емкость свой биологический материал» вместо сына. В отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Как уже писал «Новый День», страшная авария с участием Васильева-мдадшего случилась 4 августа неподалеку от ТЦ «Алатырь». Владимир Васильев на Kia Rio, на большой скорости ехавший по улице Малышева, влетел в стоящую на светофоре «Ладу». Удар был такой силы, что автомобиль буквально расплющило, его пассажир и водитель погибли на месте, у обоих остались маленькие дети.

Екатеринбург, служба информации

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