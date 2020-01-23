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Четверг, 23 января 2020, 14:55 мск

Новости Екатеринбург

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Виновник смертельного ДТП на Малышева Васильев три дня провел в карцере

Появились новые подробности, касающиеся Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева в августе прошлого года. Адвокат потерпевшей стороны Александр Шумилов рассказал «Новому Дню», что Васильев был помещен в карцер за нарушение внутреннего распорядка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

«Обвиняемый гражданин нарушал правила внутреннего распорядка – находился на своем спальном месте днем. Этого нельзя делать. У него нарушение достаточно небольшое. Он пробыл в карцере три дня, можно содержать до 15 дней», – рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.

Адвокат Шумилов также сообщил, что обсуждается вопрос о продлении меры пресечения Васильеву. «Мы разговаривали о продлении срока содержания под стражей. Я думаю, что еще раз будут выходить с ходатайством следователи. В экспертизе сказано, что чуть ли не мания величия у него. И на все нормы морали и жизненные устои плевал с высокой колокольни», – говорит Шумилов.

Ранее адвокат сообщал агентству, что по результатам экспертизы Васильев психически здоров и вменяем. Обвиняемый в смертельном ДТП по решению Ленинского суда должен содержаться в СИЗО до 12 февраля этого года. Молодой человек находится под следствием, так как стал виновником аварии 4 августа, где погибли двое мужчин. Рано утром у пересечения улиц Малышева и Московская он на Kia Rio на большой скорости врезался в стоящую на светофоре «Ладу». Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после ДТП, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял. В ходе следствия выяснилось, что Васильев и вовсе не сдавал биоматериал, а моча, отправленная на экспертизу, принадлежала его отцу, отставному полковнику Росгвардии.

Екатеринбург, служба информации

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