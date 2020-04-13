Областной суд оставил «гонщика» Васильева под арестом

Только что областной суд Свердловской области отклонил жалобу Владимира Васильева на его арест, оставив без изменения решение Ленинского райсуда Екатеринбурга.

Как уже писал «Новый День», ранее суд продлил ему меру пресечения – по 12 сентября 2020 года. Его защитники снова просили отпустить Васильева из-под стражи, но судья отказал.

Ожидается, что предварительное слушание по делу пройдет 27 апреля.

Напомним, Васильев устроил смертельное ДТП на улице Малышева. Дело получило большой резонанс, в том числе потому, что очевидцы заметили: Васильев был под действием каких-то веществ после ДТП. Но его анализы ничего не показали. Как выяснилось впоследствии, мочу за него сдал отец, полковник Росгвардии в отставке. Сейчас Владимир Васильев находится в СИЗО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

Голикова: Со следующей недели в России начнут тестировать на антитела к коронавирусу. / Эксперты: пассажиропоток упал на 80-90%, кризис в авиаотрасли продлится до конца 2021 года. / В Екатеринбурге на Пасху потеплеет до +18 градусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»