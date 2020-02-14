«Васильев не может спать в СИЗО», – вдова рассказала, что мешает виновнику смертельного ДТП находиться под стражей

Сегодня в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу защитников Владимира Васильева на решение Ленинского районного суда. Адвокат попросили избрать для виновника смертельного ДТП на Малышева иную меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста. Заседание прошло в закрытом для представителей СМИ режиме. Свердловский суд оставил решение первой инстанции без изменений – Васильев останется в СИЗО до 1 апреля.

Вдова погибшего в той аварии Виталия Никифорова – Ирина Алферова рассказала «Новому Дню», что во время закрытого заседания Васильев пожаловался на проблемы со здоровьем. Он заявил, что не может спать в СИЗО.

Владимир Васильев находится под арестом уже шесть месяцев. В августе прошлого года Васильев на автомобиле Kia Rio на большой скорости врезался в стоящую на светофоре «Ладу». Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте. Анализы, взятые у Васильева сразу после ДТП, показали, что ни алкоголя, ни наркотиков он не употреблял. В ходе следствия выяснилось, что Васильев и вовсе не сдавал биоматериал, а моча, отправленная на экспертизу, принадлежала его отцу, отставному полковнику Росгвардии.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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