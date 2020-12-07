Появилось видео аварии, в которой поезд расплющил «газель» на территории завода (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском на Синарском трубном заводе сегодня произошел инцидент, который чуть было не закончился трагично. На промплощадке грузопассажирская «газель» совершала маневр, сдавая задом, возле въезда в цех, и в то же время в этот же цех заезжал поезд. По словам очевидцев инцидента, водитель машины успел чудом перебраться на пассажирское сидение, поэтому его не расплющило вместе с автомобилем.

Водитель чудом остался жив

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что никаких сигналов с предприятия об инциденте не поступало, хотя ранее в пресс-службе СинТЗ подтвердили факт аварии. Там обещали опубликовать пресс-релиз с объяснениями, но в настоящее время ситуацию так и не прокомментировали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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