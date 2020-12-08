Спикер заксо: претензии прокуратуры к Коробейникову признаны обоснованными

Спикер заксобрания Людмила Бабушкина сегодня в перерыве пленарного заседания прокомментировала уход депутата Алексея Коробейникова сразу с двух постов – руководителя мандатной комиссии и заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

«Вообще-то этот вопрос – скорее прерогатива комиссии заксобрания, – отметила Бабушкина, – но комиссия пришла к выводу, что претензии прокуратуры обоснованы по тем представлениям, которые прокуратура высказала, и сегодня прокуратура настаивает на том, что все-таки по представлению прокуратуры все действия комиссия должна совершить и потом предложить заксобранию».

Как уже писал «Новый День», ранее прокуратура Свердловской области внесла в заксо представление, касающееся Коробейникова. Как заявил «Новому Дню» сам депутат, в документе говорилось, что парламентарии не вправе совмещать сразу две должности. Кроме того, ведомство подозревало его в получении доходов от сдачи имущества в аренду. Депутат на это ответил: «Декларации я сдавал в установленном законом порядке, налоги платил, ничего не скрывалось. Как только судебная практика изменилась (июль 2018 года), и сдача в аренду недвижимости стала считаться предпринимательской деятельностью, я незамедлительно всё передал в доверительное управление». Тем не менее от обеих должностей депутат, по его словам, решил отказаться по собственному желанию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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