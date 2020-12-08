В Екатеринбурге уволили врача, который рассказывал о вреде КТ

В Екатеринбурге уволили врача-терапевта противотуберкулезного диспансера Александра Кугаевского, который опубликовал в своем инстаграме серию постов о негативных последствиях компьютерной томографии.

В частности, он писал, что и сам заразился коронавирусом, но не спешил делать КТ. «Компьютерная томография сопряжена с ионизирующим излучением, воздействующим на ДНК клеток. Клетка с поврежденным генетическим аппаратом начинает воспроизводиться «с ошибками». Последующие «рентгены» ведут к увеличению количества генных мутаций и рано или поздно появляются аномальные клетки, которые могут стать причиной опухоли. Термин «накопление радиации» как раз об этом, ионизирующее излучение обладает суммационным эффектом всех полученных доз на протяжении жизни. При этом не стоит забывать, что человек подвергается радиации естественного фона в природе, просто проживая в своем доме. Излучение преследует нас постоянно, даже когда вы читаете этот пост со своего смартфона. Мы облучаемся в аэропорту при прохождении досмотра, в таком привычном (в прошлом) перелете Москва-Бангкок, каждый час мы получаем излучение – сравнимое с флюорографией! Слетал туда-обратно и получил чуть ли не 20 «флюшек» в подарок», – писал он и предлагал делать КТ только по показаниям.

Интересно, что на пресс-конференции коллега Кугаевского, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева рассказывала о том же самом. «При малосимптомном и асимптомном течении применение лучевых методов диагностики не рекомендовано. При КТ в десять раз выше лучевая нагрузка, чем при рентгенографии. При чрезмерном применении методов лучевой диагностики – что КТ, что рентген, – могут быть негативные последствия в будущем», – говорила она.

Однако Кугаевский предполагает, что руководство больницы приняло решение расторгнуть с ним трудовые отношения именно из-за публикаций в инстаграме. «Не проходит и месяца с момента публикации, как в моих руках оказывается трудовая книжка с комментариями: «Мы не видим вашего будущего в наших стенах», – написал Кугаевский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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